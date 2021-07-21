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Başkale’de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
Van’ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.
VAN 21.07.2021, 16:47
Van’ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymaları noktasında sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, şeker ve çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı.