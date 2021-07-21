banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!

Başkale’de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor

Van’ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.

VAN 21.07.2021, 16:47
Başkale’de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
banner502

Van’ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymaları noktasında sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, şeker ve çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501