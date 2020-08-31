Başkale’de ilk ders zili çaldı

2021 eğitim öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Başkale ilçesinde de ilk ders zili Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesinde çaldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının açılış programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.