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Başkale’de ilk ders zili çaldı
VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KORONA VİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE 'UZAKTAN' BAŞLADI.
VAN 31.08.2020, 10:32
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2021 eğitim öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Başkale ilçesinde de ilk ders zili Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesinde çaldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının açılış programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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