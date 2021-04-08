banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı

Başkale’de ev yangını

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

VAN 08.04.2021, 13:43
3
Başkale’de ev yangını

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiler göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Ortayol Mahallesi’nde meydana geldi. Halit Kara’ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan eve kısa sürede müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur