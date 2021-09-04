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Başkale’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Van-Hakkâri karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

VAN 04.09.2021, 13:37
Başkale’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Van-Hakkâri karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Van’ın Başkale ilçesinde İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının önlenmesi amacıyla planlanan özel trafik denetimleri kapsamında Van-Hakkâri karayolu üzerinde bulunan Bebleşin Jandarma yol Kontrol Noktasında, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timi tarafından özel denetim faaliyeti kapsamında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Hakkâri İstikametinden Van istikametine giden araçlarda emniyet kemeri, maske ve evrak kontrolü yapıldı. Sürücülere trafik kurallarına uyulması için gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan sürücülerin emniyet kemeri maske takmaları konusunda bilgilendirildi. Sürücüler ise yapılan trafik kontrolünden memnun olduklarını ve trafik görevlilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Hakkari’den Van’a düğüne giden Bişar Alp isimli vatandaş, “Güzel bir uygulama bizim için trafik kontrolleri yapılıyor. Emniyet kemeri ve diğer kurallara uymamız için bizleri bilinçlendiriyorlar. Jandarmaya teşekkür ederiz” diye konuştu.

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