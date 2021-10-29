Başkale’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van’ın Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. 28 Ekim Perşembe günü Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul’un Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bugün de devam etti. Başkale Kaymakamlığı makamında Kaymakam Asım Solak’ın tebrikleri kabul etmesiyle devam eden etkinlikler, Anadolu Lisesi’nde Yunus Emre Ortaokulu ve Başkale Çocuk Akademisi tarafından hazırlanan etkinliklerle Cumhuriyetin 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Burada konuşan Kaymakam Asım Solak, “Cumhuriyetimizin 98. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Egemenliğine kurulan her türlü tuzağa rağmen, iradesine, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan, birlik ve beraberlikle pek çok badirenin üstesinden gelen aziz milletimiz, bugün bir 29 Ekim’e daha kavuşmanın haklı gurunu yaşamaktadır. Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların yapılmasının ardından Başkale Belediyesi Çocuk Akademisinde okulöncesi eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrenciler ve Yunus Emre Ortaokulu öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı.

Programa Kaymakam Asım Solak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.