Başkale’de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrasında operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu D.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirilen çeşitli markalarda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, sigaraların sahibi olduğu iddia edilen F.A. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.