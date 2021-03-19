Başkale’de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koçdağı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.