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Başkale’de 5 bin bağ ot yandı

Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot yandı.

VAN 22.08.2022, 09:53
Başkale’de 5 bin bağ ot yandı

Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Başkale ilçesinin Bölekli Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 5 bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

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