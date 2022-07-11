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Başkale’de 5 adet canlı keklik yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde 5 adet canlı keklik yakalanırken 6 adet boş kafes ve tuzak ele geçirildi.

VAN 11.07.2022, 16:15
Başkale’de 5 adet canlı keklik yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde 5 adet canlı keklik yakalanırken 6 adet boş kafes ve tuzak ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Temmuz 2022 günü Başkale ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan 44 plakalı araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araç içerisinde yapılan aramada; tel kafes içerisinde 5 adet canlı keklik yakalanmış olup, 6 adet tahta kafes ve tuzak ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.E. isimli şahıs hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir. Yakalanan keklikler doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.

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