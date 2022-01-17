Başkale’de 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 49 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkale’de 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi operatörü Cemil Tekçe, Türkiye-İran sınır hattında bulunan mahallelerde ulaşımın tekrar sağlanması için amansız bir mücadele verdiklerini dile getirdi.

Başkale Belediyesi ekipleri de ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Park halindeki bazı araçlar tamamen kara gömülürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.