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Başkale’de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.
VAN 09.07.2021, 21:20
Van’ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesinde bir araçta yapılan detaylı aramada; 5 parça ahşap malzeme içerisine zulalanmış vaziyette toplam 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildiği belirtildi.Olayla ilgili bir şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.