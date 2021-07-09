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Başkale’de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

VAN 09.07.2021, 21:20
Başkale’de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi
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Van’ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesinde bir araçta yapılan detaylı aramada; 5 parça ahşap malzeme içerisine zulalanmış vaziyette toplam 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili bir şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
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