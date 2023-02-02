Başkale’de 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 38 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Uzun süredir beklenen kar yağışı ile ilçe merkezi bembeyaz oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Belediyenin karla mücadele ekipleri ise mahalle yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale’de 21 mahalle ve 17 mezra olmak üzere toplam 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.