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Başkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI.

VAN 30.08.2020, 12:12
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Başkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.

Törene Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kamu kurum müdürleri katıldı.

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