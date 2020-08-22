Başkale’de 3 bin bağ ot yandı

Van’ın Başkale ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale içesine bağlı Ilıcak Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınının yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Başkale İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. 2 araçla yapılan müdahale sonrası yaklaşık 3 bin bağ ot yanarken, yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.