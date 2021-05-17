Başkale’de 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucundan 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale KOM Grup Amirliği ekiplerince Güvendik Mahallesi’nde ikamet eden Y.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu kömürlük olarak kullanılan alanda 2 bin 400 paket kaça sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, Y.K. isimli şahıs ise gözaltına alındı.