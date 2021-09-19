Başkale’de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi

Van’ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yarbay Zafer Ersan Erhan yaptı. Düzenlenen törene Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale 6. Hudut Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Günal Budak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ve kamu kurum müdürleri katıldı. Daha kaymakam Solak ve beraberindeki ilçe protokolü, ilçede ikamet eden ve vatanı görevini yaparken gazi olan Rıdvan Güler’i evinde ziyaret ederek Gaziler Gününü kutladı. Programın ardından Kaymakam Solak, ilçede ki gazi ve gazi yakınları ile Başkale Öğretmenevinde yemekte bir araya geldi. Konuşmasında gazilere ayrı ayrı hitap eden Kaymakam Solak, “Değerli gazilerimiz, sizler vatanın birlik ve bütünlüğü için vermiş olduğunuz mücadelenin izlerini bedeninizde taşıyorsunuz. Gözünüzü kırpmadan göstermiş olduğunuz cesaret ve fedakârlık her zaman gurur, saygı ve kahramanlık nişanesi olarak kalacak. Vatanımız için çarpışıp, hayatlarını ortaya koyan tüm Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.