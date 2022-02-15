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Başkale’de 100 adet av tüfeği ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 100 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
VAN 15.02.2022, 09:04
Van’ın Başkale ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 100 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Başkale’ye bağlı Sualtı Mahallesi Dereboyu mezrası ve Esenyamaç Mahallesine yüklü miktarda av tüfeği gönderileceği ihbarı üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.
Başkale KOM ve Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Hakkari Karayolu Çamlık Yol Kontrol Noktasında, Sualtı ve Esenyamaç mahalleleri istikametine doğru giden şüpheli bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan 100 adet pompalı av tüfeği ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.