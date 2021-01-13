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Başkale’de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 5 paket kaçak sigara ele geçirildi.
VAN 13.01.2021, 10:52
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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 5 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu, İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında arama tarama faaliyeti yapıldı. Çalışmalar sırasında çuvallar içerisine gizlenmiş 10 bin 5 paket kaçak sigara ele geçirildi.Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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