Başkale ve Özalp’ta ‘19 Eylül Gaziler Günü’ programı

VAN (İHA) – Van Başkale ilçesinde, “19 Eylül Gaziler Günü” düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921’de “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilişinin 101. yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ve ilçe protokolü, “19 Eylül Gaziler Günü” münasebetiyle sabah saatlerinde şehit yakınları ve gazilerle Başkale Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gazilerle sohbet eden ve Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın hediyelerini kendilerine takdim eden İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, tüm kahraman gazilerin gaziler gününü kutladı.

Buradaki programın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü Edip Kaya, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve gaziler katıldı. Atatürk büstüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 6. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Personel Binbaşı Adil Sarıgedik’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

(HA-ŞAK-Y)

HMN

- Özalp’ta ‘19 Eylül Gaziler Günü’ kutlandı

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay

Van’ın Özalp ilçesinde, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde Atatürk büstü çelenk sunulması ile ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona eren törenin ardından Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M Emin Nasır, Özalp Öğretmenevi’nde şehit yakınları ve gaziler ile kahvaltı bir araya geldi.