Başkale şehir stadı hizmete girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkale Belediyesi’nin ortak projesi ile yapımı tamamlanan ilçe stadı, Başkale Gençlikspor ve Van Gençlikspor arasında oynanan maç ile hizmete girdi.

Başkale Gençlikspor’un 5-1 kazandığı açılış maçına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Bahtiyar Ekinci, Başkale Gençlikspor Başkanı Kerem Karaman ile çok sayıda taraftar katıldı. Açılış maçında Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Başkale Genclikspor, 1. Amatör Küme takımlarından Van Gençlikspor’u 5-1 mağlup etti. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak yaptığı açıklamada, "Yeni Başkale Şehir Stadımız ilçemize çok yakıştı. Bu güzel stadın ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin sporseverlere, Başkale’mize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.