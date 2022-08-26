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Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Göreve başladı
Van’ın Başkale Kaymakamlığına atanan Mustafa Çelik görevine başladı.
VAN 26.08.2022, 14:02
Van’ın Başkale Kaymakamlığına atanan Mustafa Çelik görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Giresun Alucra Kaymakamıyken Van’ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi Başkan Vekilliği görevine atanan Mustafa Çelik, ilçeye gelerek görevine başladı.
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