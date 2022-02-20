Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, evinde konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

Başkale Gençlikspor’un 2-1 kazandığı maçı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, Başkale Gençlikspor Kulüp Başkanı Kerem Karaman ile çok sayıda taraftar izledi. Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A Grubu’nda Bal Ligi mücadelesi veren Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, maçtan sonra tüm futbolcuları tebrik ederek kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.