Başhekim uyardı: Korona virüsün korkunç yüzü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, korona virüse yakalanarak uzuv damarlarının ani tıkanması nedeniyle ayaklarında gangren oluşan hastanın fotoğrafını paylaşarak uyarıda bulundu.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs, bazı hastalarda pıhtılaşmaya eğilim göstermesi nedeniyle kötü sonuçlar doğuruyor. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde çocuğundan korona virüs bulaşan bir hastanın uzuv damarlarında yaşanan ani tıkanma nedeniyle ayakları gangren oldu.

“Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise korona virüs risk grubunda yer alan vatandaşları uyararak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesini istedi. Korona virüsün viral bir septik hastalık olduğunu anımsatan Hastane Başhekimi İliklerden, “Septik hastalıklarda bu hastada olduğu gibi pıhtılaşmaya eğilim artar. Bu risk grubundaki hastalarda ‘ileri yaş, tromboz riski olan hastalar gebeler’ beyin damarlarının ani tıkanması ‘inme’, kalp damarlarının tıkanması ‘kalp krizi’, akciğer damarlarının ani takınması ‘emboli’ veya fotoğraftaki hastamızda olduğu gibi uzuv damarlarının ani tıkanması ‘periferik damar obstruksiyonu’ gangrene neden olabilir. Risk grubunda ve ileri yaş hastalarda Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır” dedi.