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Başhekim Çelik’ten personel moral ziyareti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, poliklinikleri dolaşarak personellere kahve ve çikolata ikramında bulundu.

VAN 01.12.2020, 11:55
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Başhekim Çelik’ten personel moral ziyareti
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, poliklinikleri dolaşarak personellere kahve ve çikolata ikramında bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, polikliniklerinde çalışan görevlilere moral ziyaretinde bulundu. İçinde kahve ve çikolata bulunan paketleri personelle teslim eden Çelik, ‘Yapılan ziyaretten sağlık çalışanlarımız oldukça memnun kaldı. Yorucu ve çok emek sarf eden sağlık çalışanlarına minnettarız" dedi.
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