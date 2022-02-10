Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi’ne bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde ücretsiz dershane hizmeti alan 8. sınıf öğrencilerine yönelik seviye tespit sınavı yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde dershane eğitimi gören toplamda 45 öğrenci 4. Seviye Tespit Sınavı’na girdiler. Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe ve İngilizce branşlarında yapılan deneme sınavında dereceye giren ilk üç öğrenciye düzenlenen ödül töreni ile çeşitli hediyeler ile kitap seti verildi. Yusuf Ahi isimli öğrenci toplamda 70 sorudan 66 doğru, 4 yanlış ile 1. oldu. İkinciliği Samed Yıldız, üçüncülüğü ise Canan Kaplan adlı öğrenciler aldı. Eğitim konusunda öğrencilerin parlak bir geleceğe adım atmaları için yanlarında olmayı sürdüreceklerini bildiren İpekyolu Belediyesi yetkilileri dönem boyunca deneme sınavlarına devam edeceklerini, öğrencileri sınava en iyi şekilde hazırlayacaklarını ifade ettiler.