Başarılı doktora teşekkür belgesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hizmetlerinden dolayı Uzm. Dr. M. Baran Yerlikaya’ya teşekkür plaketi verildi.

Plaket takdiminde konuşan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Uzm. Dr. M. Baran Yerlikaya’nın gerek mesleki yaklaşımı gerekse insani yönden üstün vasfıyla hasta memnuniyetini en üst düzeyde tuttuğunu belirterek, “Hastalarına tıbbi tedavisinin yanında medikal tedavisini de yapan meslektaşımızın kurumumuza değer katmaktadır. Hasta, hasta yakınları ve personelin takdir ettiği bir hekimdir. Bundan sonraki görevinde üstün başarılar dilerim’’ dedi.

Dr. Yerlikaya ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde uzmanlık görevini tamamladıktan sonrası Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki yıl boyunca genel cerrahi doktoru olarak görev yaptığını belirtti. Dr. Yerlikaya, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi olarak tayin oldu.