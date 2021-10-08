Bakan Yardımcısı Çataklı’nın Van ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, programına Muradiye ilçesini ziyaretle başladı. Muradiye Belediyesi önünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ile ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Bilmez, ilçenin genel durumu ile belediye çalışmaları hakkında brifing aldı. Bakan Yardımcısı Çataklı ile Vali Bilmez, buradaki ziyaretin ardından Erciş ilçesine geçti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Bilmez’e, öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan ilçedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Bilmez, yapılan yatırımların ve yeni hayata geçirilecek projelerin hayırlı olmasını diledi.

İlçe ziyaretlerinin ardından Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Bilmez, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geçti. İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca tarafından kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirilen Bakan Yardımcısı Çataklı ile Vali Bilmez, müdürlüğün yanında bulunan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti. Burada düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde görüp inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Vali Mehmet Emin Bilmez programlarını tamamladı.