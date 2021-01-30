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Bakan Kasapoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak ve bazı incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van’da Tuşba Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

VAN 30.01.2021, 16:14
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Bakan Kasapoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak ve bazı incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van’da Tuşba Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Dün akşam saatlerinde Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ettiği Tuşba Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu. Geceyi Van’da geçiren Bakan Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerine bugün de devam etti. İlk önce Van Valiliğini ziyaret ederek, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’den brifing alan Bakan Kasapoğlu, ardında AK Parti Van İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberinde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hemdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Baştinç, AK Parti Tuşba İlçe kadın ve gençlik kolları ile il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Tuşba Belediye Başkanlığına geçti. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti’li belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, burada Başkan Akman’dan yapılan hizmetler ile ilgili hazırlanan sunumu dinledi.

“Kırsal mahallelere halı saha yapacağız’

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, merkez mahallelerin dışında kalan kırsal mahallelere (jöylere) halı saha yapacaklarını kaydetti. Yapacakları her halı sahada birkaç mahallenin ortak faydalanacakları şekilde planlama yapacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Yani 7-8 köyün ortasına bir tane olacak şekilde yapacağız. Duruma göre yapmasını planladığımız halı sahalara 5 tane daha ekleyebiliriz. Halı sahaların yanına basketbol sahalarını da ekleyeceğiz. Yani sadece halı saha yapmayacağız. Yanına basketbol sahası da yapacağız” dedi

“Okul bahçeleri vatandaşlara açık olacak”

Tuşba ilçesinde yapılmak üzere 2021 yılı yatırım programına alınan spor tesislerine atıfta bulunan Bakan Kasapoğlu, bu 5 tane halı sahayı okulların bahçelerine de yapılacaklarını dile getirdi. Okul bahçe kapılarının da vatandaşa açık olacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Yapılacak olan yüzme havuzu şehrin merkezinde olacak şekilde kurulacak. Vatandaşların yürüyerek gidebileceği mesafede olacak. Çok amaçlı kapalı spor salonu belediye başkanlığımızın bahçesinin yan tarafına yapılacak. Yaptıracağımız nizami futbol sahasını da ulaşımı en kolay olan bir yerde olacak. 2021 yılı yatarım programımıza aldığımız Tuşba ilçemizdeki spor tesisleri ortalama 25 milyon liraya mal olacak. Yani vatandaşa hizmet anlamında yaptığımız yatırımın yeri uygun olmalıdır. Bizim isteğimiz budur” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın, yaşanan pandemiden önce dezavantajlı kadınlara yönelik açılan kilim kursunda üretilen bir ‘Tuşba Kilimi’ hediye ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl faaliyete geçen ve mimarisi ile bölgede benzerine az rastlanılan Tuşba Belediyesi hizmet binası önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.
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