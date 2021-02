Bakan Kasapoğlu’ndan Edremit’e 5 müjde

Van’da çeşitli programlara katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edremit Belediyesini de ziyaret ederek müjdeler verdi.

Bazı gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a gelen Bakan Kasapoğlu, Edremit Belediyesini de ziyaret etti. Bölgenin ilk ‘Millet Kıraathanesi’nde Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, birim müdürleri ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, burada kestane pişirerek protokol üyelerine de ikramda bulundu. AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas ve İrfan Kartal, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın da eşlik ettiği ziyaret renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Say’dan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Edremit için yatırım programına alınan 5 adet semt sahası, 1000 kişilik ilçe stadı tribünü, 1 adet kapalı yüzme havuzu ve 1 adet gençlik merkezinin müjdesini verdi. Projelerin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Edremit’e ise hayran kaldı. Ziyarette Başkan Say, Bakan Kasapoğlu’na çeşitli hediyeler takdim ederken, Bakan Kasapoğlu ise belediye personeli ile fotoğraflar çektirdi.

Verilen müjdelerden dolayı şükranlarını dile getiren Başkan Say, ilçe sakinleri adına Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti. Sportif alanda birçok çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Başkan Say, belediyenin bu anlamda sürekli gençlere yönelik projelerle ilkleri hayata geçirdiğini belirtti. Verilen müjdelerle birçok gencin spora kazandırılması noktasında önemli olduğunu vurgulayan Başkan Say, Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Edremit Kent Meydanı’na inerek Edremit Olimpik Binicilik Merkezi’nden getirilen midilli atı ve diğer atları sevdi. Kasapoğlu, Van Gölü sahilindeki Edremit yazısı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.