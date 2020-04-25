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Bahçesaray’da nisan karı sürprizi

VAN’DA DÜN AKŞAMDAN BUYANA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, BAHÇESARAY’IN YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI.

Bahçesaray’da nisan karı sürprizi

VAN’DA DÜN AKŞAMDAN BUYANA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, BAHÇESARAY’IN YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:13
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Bahçesaray’da nisan karı sürprizi

Van’da dün akşamdan buyana etkili olan yağmur, Bahçesaray’ın yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van’da etkili olan soğuk hava yağmur nedeniyle bazı ilçelerde kar yağdı. Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı etkili olurken çiçek açan ağaçlar kar ve soğuktan olumsuz etkilendi. Baharı bekleyen Bahçesaraylılar, Nisan ayının 25’inde kar sürpriziyle karşılaştı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak Çatbayır, Altındere, Güneyyamac, Kaşıkcılar ve Cevizlibelen mahallelerini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışı sonrası ahırlarının damlarını ve evlerinin önünü kardan temizledi.

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