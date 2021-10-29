Bahçesaray’da kar yağışı

Van’ın Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Van’da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van-Bahçesaray yolunu kullanan sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek, “Yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Van’ın güneyinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.