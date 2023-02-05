Bahçesaray’da kar tatili

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi, kara yollarında oluşan buzlanma sebeplerinden dolayı, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.