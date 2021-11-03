Bahçesaray’da bir araya gelen ilçe belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın ev sahipliğinde ilçe belediye başkanları tarafından istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın ev sahipliğinde Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’in katılımlarıyla ilçe belediye başkanları tarafından istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar, hizmetler, hayata geçirilen projeler ve belediye başkanlarının ilçelerinde yaptıkları çalışmaların yanı sıra 2022 yılında yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası “Gönül, Sosyal ve Hizmet Belediyeciliğinin mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” mesajı veren belediye başkanları, daha sonra Arvas (Doğanyayla) Mahallesinde bulunan Seyyid Fehim Arvas’i Hazretlerinin mezarını ziyaret ederek dua ettiler. Arvas Mahallesi ziyareti sonrası Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ı makamında ziyaret eden belediye başkanları, ziyaret sonrası ilçeden ayrıldılar.