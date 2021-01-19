Bahçesaray’da 70 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 70 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Bahçesaray ilçesinde 20 mahalle, 50 mezra toplam 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Bahçesaray merkez ve ara sokaklar ise belediye ekipleri tarafından temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı sonrası mahalle sakinleri, evlerinin damlarında birken karları kar kürekleri ile temizlemeye başladı.