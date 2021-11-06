Bahçesaray’da 3 mahalle yolu yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde yol yenileme çalışmaları kapsamında 3 mahalle yolunu asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığınca Bahçesaray ilçesine bağlı 3,7 kilometre uzunluğundaki Ünlüce Mahallesi, 4,2 kilometre uzunluğundaki Çatbayır Mahallesi ve 850 metre uzunluğundaki eski ismiyle Doğanyayla, yeni ismiyle Arvas Mahallesi’nin yollarını asfaltladı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından da yeni yolların çizgileri çekildi. Uyarıcı levhaları da çekilerek ulaşıma açılan yollar, modern görünümüyle mahalleliden takdir topladı.

Özellikle kış mevsiminde mahallelerine ulaşım açısından çok zorluk çektiklerini ifade eden Arvas Mahalle Muhtarı Hidayet Arvas, çalışmalardan ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Muhtar Arvas, ‘‘Muhammed Kutup, Seyit Fehim Arvasi ve Abdulhekim Arvasi gibi âlimlerin yetiştiği ve türbelerinin yer aldığı mahallemiz yılın her döneminde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Mahallemizde 752 yıllık camimiz yer alıyor. Bu yüzden gelen misafirlerimiz ulaşım yönünden sıkıntı çekiyordu. Çok şükür yolumuz şimdi asfaltlandı. Yol çizgileri ile modern görünüme kavuştu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun’’ dedi.