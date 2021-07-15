Bahçesaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bahçesaray ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, esnafı tek tek ziyaret ederek kendilerine Türk bayrağı hediye etti. İlçe Başkanı Sabırlı ayrıca esnafı akşam saatlerinde düzenlenecek olan kutlamalara davet etti.

Etkinlikler kapsamında Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın girişimleriyle kurulan ‘Bahçesaray Belediye Spor Kulübü’ sporcuları, Müküs Çayında ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganlarıyla rafting yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Sabırlı, halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler dolayısıyla Başkan Arvas ve sporcu ekibine teşekkür etti.