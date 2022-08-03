Bahçesaray küçük sanayi sitesine kavuşuyor

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, yakın zamanda yapımına başlanan küçük sanayi sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Meki Arvas, “İlçemizin planlı gelişmesine katkı sağlamak amacıyla küçük sanayi sitesinin yapımına başladık. Yapım çalışmaları hızla devam edecek olup, çok yakın bir zamanda Allah’ın izni ile Bahçesaray’ımıza yakışır bir sanayi sitesi olacak. Desteklerinden dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ederim. Bahçesaray’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.