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Bahçesaray köy ve mahalle yolarında kar çalışması
Van’nın Bahçesaray ilçesi ve bağlı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.
VAN 27.12.2020, 16:41
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Van’nın Bahçesaray ilçesi ve bağlı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.Bahçesaray ilçesine bağlı kırsal mahelle yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri ile Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.Bahçesaray Belediyesine bağlı ekipler ise bütün iş makineleriyle sefer olarak 7/24 saat karla mücadele mesaisine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçede kapalı mahalle ve mezra yolu kalmadı.
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