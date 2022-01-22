banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Elazığ’da deprem!
Elazığ’da deprem!
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü" ne?

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas;

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van-Bahçesaray yolunda yapılacak olan tünelin ham maddi açıdan hem de erken bitmesi açısından mevcut güzergahta yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi.

VAN 22.01.2022, 10:38
Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas;

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van-Bahçesaray yolunda yapılacak olan tünelin ham maddi açıdan hem de erken bitmesi açısından mevcut güzergahta yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi.

4-5 Şubat 2020’de Bahçesaray yolunda meydana gelen ve asker, güvenlik korucu ile vatandaşların da aralarında bulunduğu 42 kişin hayatını kaybettiği çığ felaketinin bir daha yaşanması için kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini belirten Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bu çığ felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Bahçesaray halkının çok üzgün olduğunu ifade eden Başkan Arvas, “Halkımız geçtiğimiz yılda yaşanan çığdan dolayı hem üzgün hem de morali bozuktur. Biz kendi aramızda sohbet ettiğimiz de bunu diyorlar. ‘Keşke orada bizi kurtarmaya gelen, bizim yardımımıza koşan insanlar bizim yüzümüzden ölmemiş olsalardı. Kendi insanımız orada vefat etselerdi o kadar üzülmeyecektik.’ Bu nedenle başka buna benzer olayların yaşanmaması için Bahçesaray yoluna tünel yapılması artık elzem olmuştur” dedi.

Bahçesaray’da görmedikleri hizmetleri AK Parti döneminde gördüklerini ifade eden Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, “Eskiden yaşadığımız sıkıntılar çok büyüktü. Yollarımız çamurluydu, traktörlerle hastalarımızı götürüyorduk. Son yıllarda ilçemizde büyük hizmetler gördük. Son yıllarda yapılan çalışmalarla 2 yıl önce meydana gelen çığ olayına kadar yollarımız hiç kapanmıyordu. Hem Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden hemde Karabet Geçidi üzerinden yollarımız sürekli açık tutuluyordu. Çığ olayından sonra yolumuz ara ara kapanmaya başladı” diye konuştu.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünün bölgede çalışma başlattığını ifade eden başkan Arvas, “Karayolları Bölge müdürünün çığdan sonra gerçekten çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir samimiyetle, ihlasla bu yola ne yapsak, bu insanları nasıl kurtarırız şeklinde güzel çalışmaları var. Onun liyakatine, ehliyetine gerçekten samimiyetle takdirle karşılıyoruz. Onun için biz işine karışmak istemiyoruz. Ama şunu diyoruz biz Ankara’ya Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gittiğimizde görüştük, konuştuk kendilerine ricada da bulunduk. Hangisi en kısa zamanda bitirilebilecek ise, hangisi ekonomik olarak en maliyetsiz olacaksa, güvenlik yönünde de hangisi iyi ise o olsun. Tabii biz kendi aramızda vatandaşlarla oturup istişare ettiğimizde biz bunun hangisi olduğu ile ilgili fikrimiz vardır. Biz burada Karayolları Bölge Müdürümüzü desteklenmesini işitiyoruz. O yüzden hem Hizan’ın, hem de Bahçesaray’ın tünelini bir an evvel programa alınıp zaten keşifleri, proje ihalelerin bittiğini biliyorum ben öyle duydum. Burada bizim inancımız 3 yıl içerisinde Karayolları Bölge müdürümüzün liyakatıyla bu bitirilecek ve Bahçesaray halkının hizmetine sunulacaktır diye inanıyoruz” dedi.

“Yukarı Narcıla Mahallesi ile Bahçesaray’ın Liman Mahallesi arsında yaklaşık 12 kilometrelik bir tünelin yapılması daha uygun olur”

Mevcut yolda kar tüneli yapıldığı zaman ve iniş çıkışların çok olduğunu ifade eden Başkan Arvas, “Mevcut yola kar tünelleri yapılsa dahi bu yolda çok iniş çıkış var. Bu da araçların nakliye ile ilgili şuan ki durumu neyse o zamanda aynı standartta gidip gelecek. Başka yere 50 tonla giden bir araç, Bahçesaray’a 15-20 tonla geliyor. Buda bize külfet oluyor ve nakliyeyi ve diğer durumu kurtarmaz. Ama mevcut yol üzerine tünel olursa bu sıkıntılar tamamen biter. Gevaş üzerinden yapılacak olan tünelin dışında orada da kar tünelleri vardır. Orada istimlak bedeli vardır. Ayrıyeten 9 kilometre tüneli var. Tünel sonrası da ortalama 16 kilometrelik bir yol var ve her tarafı dağ ve yamaç. O alana yine kar tünelinin yapılması gerekiyor. Bunun için en uygunu biz vatandaşlarımızla yaptığımız istişare neticesinde mevcut yolda olması gerekiyor. Yukarı Narcıla Mahallesi’ni geçtikten sonra çığ bölgesine varmadan başlayıp Bahçesaray’ın Liman Mahallesi’nden çıkacak ve yaklaşık 12 kilometrelik bir tünelin yapılması daha uygun olur. Bu tek tüp te olur, iki tüp te olur. Yani 12 kilometreyi 24 kilometreye çıkarırlar takdir büyüklerimizindir. Ama bize tek tüp te yeter. Hizan yolundaki 4.5 kilometrelik bir tünel projesi yapıldı. Orada da gerekli çalışmalar yapıldı. Eğer orası da yapılırsa o zaman Siirt’ten, Şırnak’tan Cizre’den araçlar gelir ve Bahçesaray bir geçiş güzergahı olur. Buradan da Van’a gelirler. Van’dan gidenler de buradan gider. Bu da hem yolun kısaltılması olur, hem de ekonomiye çok büyük faydası olur” diye konuştu.

“Bugün Türkiye’de konuşulan stokçuluğu biz yıllarca burada yaşadık”

“Bizim insanımız bu yol nedeniyle çok büyük sıkıntılar çileler çekti” diyen Başkan Arvas, “Bugün Türkiye’de konuşulan stokçuluğu biz yıllarca burada kahrını çekmişiz. Yol kapanınca biz burada diğer insanlar gibi normal bir alışveriş yapamıyorduk. Yüzde 100 zamlı mal alıyorduk. Burada esnafımız kazanıyor desek onlarda kazanmıyordu. Biz vatandaşın ekonomik durumunu bildiğimiz için eskiden 700-800 korucumuz vardı, bu ekonomiyi döndürüyordu. Şimdi ise emekliler olduktan sonra bu oran 300-400’e düştü. Biz şimdi alternatif konular düşünüyoruz. Diyoruz ki tekstil fabrikası açalım, süt fabrikası açalım, şunu yapalım bunu yapalım o insanların ekonomik durumunu düzeltelim. Ama yoldan dolayı hiçbir iş adamlarımızı ilçeye getiremiyoruz. Biliyorsunuz Van’da tekstil işini yapanın çoğu Bahçesaraylıdır. Rica ediyoruz gelin memleketinize biz her türlü imkanı sağlayacağız. Yer verelim, bina yapalım. Onlarda yolu öne sürünce biz bir şey yapamıyoruz. Bahçesaray’ın o güzel suyunu niye dünya pazarına sunmayalım. Daha önce ilçeye yapılan fabrika yoldan dolayı adamlar iflas etti ve kapandı. Biz bunun çözümünü istiyoruz. Bunu yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Biz yıllar önce hastalarımızı traktörle götürüyorduk. Doğru düzgün köy yollarımız yoktu. Şimdi ise yayla yolları, arazi yolları, sulama göletleri yapıyoruz. Vatandaşın her türlü hizmeti yapılıyor. Sağlıktan, eğitime her yönüyle. Ama bizim tek bir problemimiz var yol. Bunu da yetkililerden istirham ediyoruz. Karayolları Bölge Müdürümüz çok layakatlı bir insan. Bürokratlarımız çok liyakatlı. Van Valimiz çok çok değerli saygıya değer bir insan. Bunu samimiyetle söylüyorum. Lütfen en kısa zamanda bu tünel problemi çözülsün diye halkım adına rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. Samsunspor 20 33
7. İstanbulspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 20 14
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11