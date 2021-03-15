Bahar mevsiminde karla mücadele çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, son bir haftada etkili olan kar yağışının ardından çarşı merkezinde bulunan kaldırımları ve binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlenerek olası buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.

Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran’da son bir haftada 60 santimetre kalınlığında kar düştü. Kapanan 100 yerleşim yerinin yolları ulaşıma açılırken, çarşı merkezinde biriken karlar ise temizlendi. Yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını da temizleyen belediye ekipleri, yollarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran’da bahara rağmen kış mevsiminin yaşandığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Son bir haftada ilçemizde 60 santimetre kar yağdı. Yağan karın yerini tipi ve fırtınaya bırakmasıyla birlikte ulaşım bazen durma noktasına geldi. Halkımızın ulaşımının rahat ve sorunsuz olması için karla mücadele ekiplerimiz gece gündüz çalışmanı sürdürdü. Yüze yakın yerleşim birimimizde yollar ulaşıma açılırken, kayarak yoldan çıkan ya da kara saplanan onlarca aracın kurtarılmasına da katkı sağladık. Aynı zamanda acil hastaların zamanında hastaneye ulaşması için sağlık ekiplerimizle ortaklaşa çalıştı. Çarşı merkezimiz D975 uluslar arası transit yol üzerinde bulunduğundan, insan ve araç trafiği yoğun yaşanmaktadır. Çarşı içinde ve kaldırımlarda biriken kar yığınları temizlenerek yaya trafiğinin rahat sağlanması ve yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının temizliğini yaptık. Olası buzlanmaya karşı ekiplerimiz yollarda sürekli tuzlama çalışmaları da yapıyor. Kış mevsimi boyunca karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını geceli gündüzlü yürüttü, yürütmeye de devam ediyor” dedi.