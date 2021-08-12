Bağrıyanık Mahallesi’nin 20 yıllık yol sorunu sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar’ın Bağrıyanık Mahallesi’nin 20 yıldır süren yol sorununu çözdü.

Kentin her noktasına hizmet götürmek için aralıksız çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Bağrıyanık Mahallesi’nin 4,5 kilometrelik yolu 20 yıl sonra sıcak asfaltla kaplandı. Asfaltlama ekiplerinin 15 günlük yoğun çalışmasıyla tamamlanan mahalle yolunda reglaj, genişletme, dolgu, sanat yapıları ve alt temel malzemesi seriminin ardından asfalt çalışması da tamamlandı. Yapılan çalışma ile 6 metre genişlikteki yolda yaklaşık 52 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Mahallelerinde yapılan yol ve asfalt çalışmasını yakından takip eden Mahalle sakinlerinden Erkan Can, “Yıllardır Mahalle yolumuz kötü durumdaydı. Yolumuz toprak olduğundan yağmur yağdığında çamur oluyordu. Bu da bizi mağdur ediyordu. Sağ olsun Van Büyükşehir Belediyesi yolumuzu asfaltladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakini Şaban Hitit ise “Yaklaşık 20 yıldır yolumuz berbat durumdaydı. Yazın toz toprak kışın ise çamurla mücadele ediyorduk. Bu sene Büyükşehir Belediyesi yolumuzu sıfırdan yapıyor. Asfaltı da yapılan yolumuz tamamlanıyor. Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılacak olan yol çizgi çalışmalarının ardından tamamlanacak olan mahalle yolu daha modern ve konforlu hale gelecek.