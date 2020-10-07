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Azerbaycan’a destek için daldılar

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JANDARMA ARAMA KURTARMA SU ALTI TİM’İ TATVAN İLÇESİ REŞADİYE BÖLGESİNDE BELGESEL ÇEKİMİ VE AZERBAYCA’NIN ERMENİSTAN’A KARŞI BAŞLATTIKLARI OPERASYONLARA DESTEK AMACIYLA DALIŞ YAPTILAR.

VAN 07.10.2020, 11:25
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Azerbaycan’a destek için daldılar

Van il Jandarma Komutanlığına Bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi, Tatvan ilçesi Reşadiye bölgesinde belgesel çekimi ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı operasyona destek amacıyla dalış yaptı.

Van İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi, Reşadiye bölgesi Çanakdüzü açıklarında bulunan, 1915 yılında Ruslar tarafından askeri mühimmat ve yük taşımacılığında kullanıldığı belirlenen batık Rus Şilebi’ne belgesel çekimi ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı operasyona destek amacıyla dalış yaptı. Van Gölü’nün 23 metre derinliğinde bulunan batığa yapılan dalış yaklaşık yarım saat sürdü. Dalış sırasında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, su altında Azerbaycan’a destek için Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

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