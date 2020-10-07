Azerbaycan’a destek için daldılar

Van il Jandarma Komutanlığına Bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi, Tatvan ilçesi Reşadiye bölgesinde belgesel çekimi ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı operasyona destek amacıyla dalış yaptı.

Van İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi, Reşadiye bölgesi Çanakdüzü açıklarında bulunan, 1915 yılında Ruslar tarafından askeri mühimmat ve yük taşımacılığında kullanıldığı belirlenen batık Rus Şilebi’ne belgesel çekimi ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı operasyona destek amacıyla dalış yaptı. Van Gölü’nün 23 metre derinliğinde bulunan batığa yapılan dalış yaklaşık yarım saat sürdü. Dalış sırasında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, su altında Azerbaycan’a destek için Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.