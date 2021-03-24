banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

Aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi.

VAN 24.03.2021, 10:51
2
Aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 DT 55 78 plakalı otomobil seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine aydınlatma direği düştü. Araçta hasar meydana gelirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı