AVM dünyasının duayen ismi Avi Alkaş Van’a geliyor

Uluslararası arenada dünyanın sayılı AVM uzmanlarından biri olarak bilinen Avi Alkaş, Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu’nun davetlisi olarak Van’a geliyor.

Van’ı ilk kez görecek olan Alkaş, kent merkezinde incelemelerde bulunacak. Türkiye’nin sayılı iş geliştirme uzmanları arasında da gösterilen Alkaş, Van’la ilgili fizibilite raporu da hazırlayacak. Türkiye başta olmak üzere Orta Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu’da birçok AVM’nin kiralama işi ve danışmanlığını yapan Avi Alkaş, bununla birlikte yeni nesil iş hanı Han Spaces adlı paylaşım ofisinin de kurucu ortaklarından.

Konuyla ilgili açıklama yapan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, "Avi Alkaş; İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de bilinen birçok AVM’nin projesinde yer almış bir isim. Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya’da AVM denince ilk akla gelen isim. Bu alanda uluslararası üne sahip. 1 yıla yakındır temas halindeyiz. Sağ olsun davetimizi kabul etti. Hafta sonu Van’a gelecek. Kent merkezini gezecek. Onun bizler için çizeceği yol haritası çok önemli. Benim gönlümden geçen Van’a çok ortaklı bir AVM kazandırmak. O AVM için Van dışından da insanlar gelsin. AVM kültür ve sanat etkinliklerinin de merkezi olsun. Avi Bey bu konuda Türkiye’de 1 numara. Böylesi uluslararası üne sahip bir kişinin Van’a ilk kez gelecek olması da sevindirici. Çünkü birçok iş insanı onun tavsiyesi doğrultusunda yatırım yapıyor, yeni işler, yeni ortaklıklar kuruyor" dedi.