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Avcılar, DKMP ekipleri tarafından kontrol edildi
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.
VAN 15.01.2021, 14:41
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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Erciş ilçesi Çelebibağı ile Muradiye ilçesi Bendimahi sulak alanlarında avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler.
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