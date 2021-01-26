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Av tüfeğiyle vurulan köpek telef oldu

Van’ın Tuşba ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen telef oldu.

VAN 26.01.2021, 15:02
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Av tüfeğiyle vurulan köpek telef oldu

Van’ın Tuşba ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen telef oldu.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede köpeğin bulunduğu bölgeye vardı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınan yaralı köpeğin vücudunda çok sayıda saçma çıkarıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen köpek telef olurken; Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile hayvan severler de köpeğin vurulduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İHA muhabirine konuşan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden Veteriner Ensar Ergenç, sokak hayvanlarını günlük beslediklerini ifade ederek, “İnsanların hayvanları vurarak suç işlediklerini anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Van Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarını günlük olarak besliyoruz. Geçtiğimiz yıl içinde 4 bin kısırlaştırma yapıp hepsini aldığımız yerlere bıraktık. Burada da hayvan sever arkadaşlarla mama dağıtımı yapacağız. Hayvan sever arkadaşlarımızla Van’daki hayvanlarımızın refah seviyesini yükselterek hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacağız” dedi.

“Eğlence uğruna ağzına silah sıkılmış”

Vanlı hayvan severler ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Van’ın Alaköy Mahallesi’nde ‘Cesur’ adını koyduğumuz bir canımızın yaşam hakkının elinden vahşice alınması üzerine hayvan sever arkadaşlarımızla burada toplandık. Burada bir can, ağzından ve sırtından tüfekle vurularak katledildi. Sonrasında iki gün o halde kaldı ve bu acımasız olayı 12 yaşındaki bir çocuktan öğrendik. Röntgen ve tetkikler sonucunda anlaşıldı ki can dostumuz ağzında 30, vücudunda ise 35 saçmayla mücadele etmiş. Eğlence uğruna ağzına silah sıkılmış, sonrasında vücuduna da saçmalar yağdırılmış. Bu bir katliam. Bu konunun yakından takipçisi olacağımızı, üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu suçu işleyenlerin, bu katillerin adalet önünde yaptıklarının hesabını vermeleri için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
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