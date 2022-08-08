Atlantik Halı’dan yaz kampanyası

Van’da yıllardır faaliyet gösteren Atlantik Halı, yaz mevsimine özel halılarda yüzde 70’e varan indirimler başlattı.

Kazım Karabekir (Maraş) Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Atlantik Halı, yaz mevsimi nedeniyle tüm seri sonu halılarda yüzde 70’e varan indirimler başlattı. İndirimlerle ilgili açıklamada bulunan Atlantik Halı Mağaza Müdürü Çilem Seven, “Her zaman birinci önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyetidir. Bu çerçevede tüm seri sonu halılarda yüzde 70’e varan indirimler başlattık. Ayrıca çeyiz halılarını Atlantik Halı’dan alanlara 4 metrekarelik halı hediyemizdir. Yine müşterilerimiz mağazamızda yaptıkları alışverişlerde ayrıca Perdeci Samet’te yüzde 20, outlet halı pazarında ise yüzde 35 gibi indirimlerden de faydalanabilecekler” dedi.

4 metrekarelik halı fiyatlarının 499 TL, 6 metrekarelik halının ise 799 TL’den başladığını belirten Seven, “Kesme yolluklarımız 49 TL’den başlayıp 79 TL’ye kadar çıkabilmektedir. 4 metrekarelik halılarımız 499 TL ile 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 6 metrekarelik halılarımız ise 799 TL ile 899 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bizler Atlantik Halı olarak bu indirimlerimizden tüm Van halkının faydalanmasını istiyor, kendilerini mağazamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.