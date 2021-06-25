Atıl durumdaki bina ADEM’e dönüştürüldü

Van’ın Çaldıran ilçesinde atıl durumdayken belediye tarafından gerekli tadilatları yapılarak Aile Destek Merkezine (ADEM) dönüştürülen binanın açılışı yapıldı.

ADEM’in açılışı için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 300 metrekare alan üzerinde kurulan merkezin açılış kurdelesini kesen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, amaçlarının kadınlara yönelik hem sanat öğrenecekleri hem de aile bütçelerine katkıda bulunacakları bir mekan oluşturmak olduğunu belirterek, “Kaymakamlığımız bünyesinde olan 300 metrekarelik boş binada gerekli bakım ve onarımları yaptık. Burada milli ve manevi bilinç oluşturarak kadınlarımızı ve genç kızlarımızı sosyal hayata entegre etmek ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal aktiviteler düzenlemek istiyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezin bakım, onarım ve iç dizaynını yaptırarak modern bir mekana dönüştürdük. Eğitmenler gözetiminde nakış, rölyef, ahşap yakma ve boyama, filografi, kreş, Kur’an-ı Kerim, seramik, ahşap, dikiş nakış gibi kursların yapılacağı merkezde; çocuk kreşi, etkinlik, eğitim, seminer ve film gösterim salonları ve üretilecek ürünlerin sergilenmesi için de showroom salonu bulunmaktadır. Burada elde edilen ürünlerin satılması ile birlikte aile bütçelerine ve genç kızlarımızın çeyizlerini hazırlamalarına katkılarının olması bizleri mutlu edecektir” dedi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcısı Kemal Doğtekin, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Bumin Sarı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okursal, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı, Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu, kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.