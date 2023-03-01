ASRİAD’dan ’yapı stoku’ uyarısı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, muhtemel bir depreme karşı şehrin yapı stokunun iyi olmadığını ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından şehrin yapı stokunu gündeme aldı. Haftalık yönetim kurulu toplantısını ‘deprem ve Van’da yapı stoku’ başlığıyla yapan ASRİAD, şehrin muhtemel bir depreme karşı hazırlığını değerlendirdi. Ülke olarak çok zorlu bir zaman diliminde olunduğunu vurgulayan Başkan Han, “11 ilimizi derinden etkileyen deprem yaklaşık 50 bin insanımızı bizlerden ayırdı. Bununla birlikte milyonlarca insanımızı da derinden etkileyen bir felaket yaşandı. Bu süreçte bizler maddi manevi her türlü desteği genel merkezimiz ve ASRİAD Van Şubesi olarak vermeye çalıştık. Bu yaranın sarılması uzun bir zaman alacak ve uzun soluklu bir süreç olacak. Ülkece yaraları saracağımıza ümidimiz tamdır” dedi.

Açıklamalarında yetkililere seslenen Han, "23 Ekim 2011 yılında Van’da meydana gelen iki büyük depremin etkileri sürerken, depremin 12’nci yılında tedbirsizlik konusundaki alışkanlıklar da olduğu gibi devam ediyor. 23 Ekim ve 9 Kasım gibi iki büyük depremi yaşayan Van’da bu iki deprem büyük yıkımlara sebep olmasına rağmen, hızlı toparlanmaya rağmen depremle yaşama ve depreme hazırlıklı olma konusunda birçok şey ihmal edildi. Geçen zaman içerisinde en çok da yapı stokunda beklenileni ortaya koymayan şehirde, bu kritik konu hala şehrimizin korkulu rüyası. Şehrimizdeki yapıların neredeyse yüzde 90’ı, imar veya yapı projesi olan projeler değil. Yapı stokunun çok iyi olmadığı kanaatindeyiz. Kent olarak öncelikle kurumlarımızın bu konuyu ivedilikle işlemesi ve yapı stokumuzun hazır hale getirilmesi konusunda halkımızla birlikte ortak bir çalışmanın geç kalınmadan, bir an önce başlanılması elzemdir. Şehir merkezimiz çok kısıtlı bir alana sıkışıp kalmış ve tamamen betona gömülmüş. Bununla birlikte ücra mahallelerimizde ise hiçbir denetime tabi olmayan binlerce bağımsız taşınmazımız var. Hiçbiri mimari bir projeye ve imara uygun değil. Tamamen yığma sistemle inşa edilmiş. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi incelendiğinde, en büyük kayba da bu tarz yapıların sebep olması, bizlere ders olmalıdır ve gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. ASRİAD Van Şubesi olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı tüm halkımıza duyuruyoruz. Bu duygularla depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.