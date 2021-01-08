banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?
Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü

ASRİAD’dan kurum ziyaretleri

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, kentin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında STK ve oda başkanlarını ziyaret etti.

VAN 08.01.2021, 15:47
3
ASRİAD’dan kurum ziyaretleri

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, kentin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında STK ve oda başkanlarını ziyaret etti.

Kentin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında ziyaretlerine devam eden ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, İş Geliştirme Başkanı H. İbrahim Karatekin ile birlikte ilk olarak DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ı ziyaret etti. Yatırımlarla ilgili istişarede bulunulan ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. Daha sonra Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge’yi ziyaret eden Başkan Han, derneğin faaliyetleri ve yapılacak projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olmasından dolayı esnafın yaşadığı sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunan Han, “İlimizin mevcut sorunlarına çözüm üretmek, ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili kurum ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda bugün hem DAKA hem Van ESOB’u ziyaret ettik. Oldukça samimi geçen ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunduk. İstihdam ve işsizlik konusunda yeni çalışmalar istişare edildi. Bu çerçevede bizleri en güzel şekilde ağırlamalarından dolayı Genel Sekreter Halil İbrahim Güray ve Van ESOB Başkan İsa Berge’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12